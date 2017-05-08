Сергей Юран: На багаже Аленичева «Спартак» бы провалился. Каррера сумел объединить команду
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.
- Какая
тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй
круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но
сколько сам Аленичев провел в «Спартаке» в этом сезоне? Какое место он
занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже
Аленичева команда провалилась бы.
Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца «убивалась». Наверное, это чемпионство - заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки, - рассказал Юран.
Напомним, московский «Спартак» 7 мая впервые стал чемпионом России с 2001 года.