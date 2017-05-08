Александр Тарханов: После поражения в финале Кубка России не подошли к игре с «Крыльями» психологически

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Крыльями Советов» в 27-м туре чемпионата России.

- После поражения в финале Кубка России мы не подошли к прошедшей игре психологически.

Мы говорили, что нельзя допускать длинные передачи в исполнении соперника, в итоге все пропущенные мячи – забросы за спину защитникам и выходы один на один. И ошибка вратаря присутствовала, и в целом всей обороны. Много ошибались, хотя в первом тайме у соперника моментов практически не было, - рассказал Тарханов.

Счет в матче на 2-й минуте встречи открыл полузащитник екатеринбургской команды Владимир Ильин. Нападающий самарцев Джанни Бруно на 54-й минуте восстановил равновесие. Он же за 15 минут до конца основного времени матча вывел свою команду вперед. В самой концовке встречи форвард «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато установил окончательный счет.

После этой игры «Урал», набрав 29 очков, занимает 11 место в турнирной таблице РФПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 25 очков, поднялись на 14-ю строчку в чемпионате.

В следующем туре 13 мая «Урал» дома примет «Краснодар». В тот же день «Крылья Советов» встретятся на своем поле с «Зенитом».