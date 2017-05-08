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Александр Ширко: Без Промеса «Спартак» не смог бы стать чемпионом

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший чемпион России по футболу в составе «Спартака» Александр Ширко прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.

- У «Спартака» уже был хороший отрыв, победа в чемпионате зависела только от них самих, какой смысл тогда наблюдать за чужими играми? Уже из новостей узнал, что победа москвичей оформилась официально.

Без кого из игроков «Спартак» не смог бы стать чемпионом? Без Квинси Промеса. В большинстве матчей он вытаскивал команду. С помощью партнеров, конечно, но тем не менее, — рассказал футболист в интервью RT.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.

Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.
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