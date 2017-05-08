Александр Тарханов: Мы провели два совершенно разных тайма
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Крыльев Советов» ответил на вопросы журналистов.
- Мы сегодня провели два совершенно разных тайма. В первом у нас практически все получалось, было много борьбы, с которой мы справлялись. Во втором появились непонятные передачи, ошибки. В первой половине игры ребята полностью выполняли мою установку, во второй перестали это делать. Хотя у нас были неплохие моменты, отдай Ильин в первом тайме на Димитрова и счёт был бы 2:0, и нам было бы легче.
- Эмоционально команда от финала Кубка России отошла?
- Возможно, в этом есть проблема, мы провели много сложных матчей. Это касается и матча с «Зенитом», где у нас было много удалений. Команда пока не готова переносить сильные психологические удары. Хотя в первом тайме мы смотрелись хорошо, непонятно, что произошло во втором.
- В последнее время часто на поле появлялась связка Ильина и Павлюченко. Почему Роман сегодня остался на замене?
- Нападающие реже вступают в отбор и ведут борьбу, в матче с «Крыльями Советов» это было необходимо, поэтому мы решили оставить Рому в запасе.
Матч
Урал - Крылья Советов - 1:3 (1:0)
Голы
Ильин 2 (1:0). Бруно 54 (1:1). Бруно 75 (1:2). Паскуато 89 (1:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Кулаков, Димитров, Емельянов, Лунгу (Глушков, 79), Ильин, Манучарян (Павлюченко, 80)
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Зотов, Бато, Ткачёв (Чочиев, 77), Зинков, Мияилович, Бруно (Башкиров, 87), Корниленко
Предупреждения:
нет - Ткачёв, 27; Корниленко, 37; Божин, 64
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
08 мая 14:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция