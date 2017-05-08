Александр Тарханов: Мы провели два совершенно разных тайма

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Крыльев Советов» ответил на вопросы журналистов.

- Мы сегодня провели два совершенно разных тайма. В первом у нас практически все получалось, было много борьбы, с которой мы справлялись. Во втором появились непонятные передачи, ошибки. В первой половине игры ребята полностью выполняли мою установку, во второй перестали это делать. Хотя у нас были неплохие моменты, отдай Ильин в первом тайме на Димитрова и счёт был бы 2:0, и нам было бы легче.

- Эмоционально команда от финала Кубка России отошла?

- Возможно, в этом есть проблема, мы провели много сложных матчей. Это касается и матча с «Зенитом», где у нас было много удалений. Команда пока не готова переносить сильные психологические удары. Хотя в первом тайме мы смотрелись хорошо, непонятно, что произошло во втором.

- В последнее время часто на поле появлялась связка Ильина и Павлюченко. Почему Роман сегодня остался на замене?

- Нападающие реже вступают в отбор и ведут борьбу, в матче с «Крыльями Советов» это было необходимо, поэтому мы решили оставить Рому в запасе.