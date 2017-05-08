Квинси Промес поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку в чемпионате России.

«Я безумно рад получить этот кубок! И очень горжусь, что он попадёт к тем, кому принадлежит, — нашим фанатам! Спасибо за вашу поддержку и отдельное спасибо моей команде и тренерам», — написал Промес в своём Instagram.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.

Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.