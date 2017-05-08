Понтус Вернблум: Жена тоже спрашивает – как это случилось, что я не получаю карточек?

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал тот факт, что в последних матчах он не получает от арбитров предупреждения.

- Может, я старею, или чему-то научился. Жена тоже спрашивает – как это случилось, что я не получаю карточек! Если говорить серьезно, мы сейчас играем более компактно, я чувствую, что у меня есть поддержка за спиной.

При предыдущей схеме я был последним игроком, который мог остановить контратаку, приходилось в подкатах ценой желтой карточки прерывать выпады. Сейчас есть поддержка партнеров, поэтому не приходится так сильно фолить в центре поля. Плюс я стал не так часто разговаривать с судьями, веду себя более корректно. Наверное, взрослею, - рассказал Вернблум в интервью официальному сайту клуба.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. 6 мая подопечные Виктора Гончаренко переиграли на выезде «Амкар» в матче 27-го тура.



