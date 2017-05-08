«Спартак» может получить Кубок чемпионов России после матча с «Тереком»

«Спартак» может получить Кубок чемпионов России сразу по окончании матча 29-го тура РФПЛ против «Терека». Об этом говорится в Положении о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу».

«При наличии обстоятельств, препятствующих проведению церемонии награждения непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, кубок может быть вручён по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, то место и время вручения (награждения) определяются руководством РФПЛ по согласованию с РФС», - указано в документе.



Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.

Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.