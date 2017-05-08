Вадим Скрипченко: У «Крыльев» не было путей к отступлению

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своей команды над «Уралом».

- Сегодня мы заслужили победу, переломив игру во втором тайме. Понимали, что соперник играет дома и тоже будет стараться набрать три очка, чтобы решить свои задачи. Путей к отступлению у нас сегодня не было, в оставшихся матчах мы должны побеждать вне зависимости от ранга соперника. Быстро пропущенный мяч полностью спутал нам все карты, мы раскрылись, у «Урала» были шансы забить второй гол. Во втором тайме мы сделали перестановки, считаю, что выход Паскулато усилил нашу игру. Сегодня команда заслужила побед, будем бороться дальше.

- Сегодня вы были в официальном костюме, хотя бывает, что на матчи вы надеваете спортивный костюм…

- Всё зависит от настроения. Сегодня у меня был вдохновенный день, и я захотел выглядеть официально.

- С чем связано то, что у вас сегодня был вдохновенный день?

- Я вернулся в Екатеринбург, в город, который дал мне путёвку в работу главным тренером. У меня хорошие воспоминания о Екатеринбурге, и я был рад встретиться с теми ребятами, которыми недавно работал. Пусть это было только визуально, у меня остались только позитивные эмоции от работы с «Уралом».