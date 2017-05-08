Вадим Скрипченко: У «Крыльев» не было путей к отступлению
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своей команды над «Уралом».
- Сегодня мы заслужили победу, переломив игру во втором тайме. Понимали, что соперник играет дома и тоже будет стараться набрать три очка, чтобы решить свои задачи. Путей к отступлению у нас сегодня не было, в оставшихся матчах мы должны побеждать вне зависимости от ранга соперника. Быстро пропущенный мяч полностью спутал нам все карты, мы раскрылись, у «Урала» были шансы забить второй гол. Во втором тайме мы сделали перестановки, считаю, что выход Паскулато усилил нашу игру. Сегодня команда заслужила побед, будем бороться дальше.
- Сегодня вы были в официальном костюме, хотя бывает, что на матчи вы надеваете спортивный костюм…
- Всё зависит от настроения. Сегодня у меня был вдохновенный день, и я захотел выглядеть официально.
- С чем связано то, что у вас сегодня был вдохновенный день?
- Я вернулся в Екатеринбург, в город, который дал мне путёвку в работу главным тренером. У меня хорошие воспоминания о Екатеринбурге, и я был рад встретиться с теми ребятами, которыми недавно работал. Пусть это было только визуально, у меня остались только позитивные эмоции от работы с «Уралом».
Матч
Урал - Крылья Советов - 1:3 (1:0)
Голы
Ильин 2 (1:0). Бруно 54 (1:1). Бруно 75 (1:2). Паскуато 89 (1:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Кулаков, Димитров, Емельянов, Лунгу (Глушков, 79), Ильин, Манучарян (Павлюченко, 80)
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Зотов, Бато, Ткачёв (Чочиев, 77), Зинков, Мияилович, Бруно (Башкиров, 87), Корниленко
Предупреждения:
нет - Ткачёв, 27; Корниленко, 37; Божин, 64
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
08 мая 14:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция