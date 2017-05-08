Алексей Стрепетов: Плохое поле - не оправдание для «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).
– «Зениту» победа над «Тереком» была необходима как воздух. Неважно как,
но три очка надо было брать. Плохое поле – не оправдание. Да, игроки
боролись с полем, но все были в одинаковых условиях.
У «Зенита» почему-то уже которую игру подряд не видно желания сыграть через не могу. Нет заряженности на борьбу. Моменты были, но, чтобы вскрыть хорошо организованную оборону «Терека», этого не достаточно. А чтобы не пропускать такие голы, «Зенит» должен решить проблему со стандартами.
– Поражение в этом матче означает, что «Зенит» не выходит в Лигу чемпионов на следующий сезон?
– «Зенит» поставил себя в тяжелейшую ситуацию. ЦСКА – это грамотная, организованная команда, которая не будет раздавать очки. Я думаю, армейцы выиграют все оставшиеся матчи, – сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».
После
этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 52 очками опустились на третье место в
турнирной таблице. ЦСКА идет на втором месте с 53 баллами.
Благодаря
поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша
премьер-лиги стал чемпионом России.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», армейцы днем ранее сыграют с тульским «Арсеналом».
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция