Алексей Стрепетов: Плохое поле - не оправдание для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

– «Зениту» победа над «Тереком» была необходима как воздух. Неважно как, но три очка надо было брать. Плохое поле – не оправдание. Да, игроки боролись с полем, но все были в одинаковых условиях.

У «Зенита» почему-то уже которую игру подряд не видно желания сыграть через не могу. Нет заряженности на борьбу. Моменты были, но, чтобы вскрыть хорошо организованную оборону «Терека», этого не достаточно. А чтобы не пропускать такие голы, «Зенит» должен решить проблему со стандартами.

– Поражение в этом матче означает, что «Зенит» не выходит в Лигу чемпионов на следующий сезон?

– «Зенит» поставил себя в тяжелейшую ситуацию. ЦСКА – это грамотная, организованная команда, которая не будет раздавать очки. Я думаю, армейцы выиграют все оставшиеся матчи, – сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 52 очками опустились на третье место в турнирной таблице. ЦСКА идет на втором месте с 53 баллами.



Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.



Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», армейцы днем ранее сыграют с тульским «Арсеналом».