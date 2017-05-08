Роман Зобнин: Каррера мог взять переводчика за горло

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как главный тренер команды Массимо Каррера мотивирует команду перед матчем.

- Каррера дал очень многое. Он нашел нужные слова. Сейчас мы все можем написать историю и в этом есть его огромная заслуга. Бывало, что он мог взять переводчика за горло и сказать, что мы должны задушить и задавать команду соперника, - передает слова Зобнина «Спорт FM».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.