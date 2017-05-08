Алексей Стрепетов: Каррера создал коллектив, который хочет быть чемпионом

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о чемпионстве «Спартака».



– Каррера создал коллектив, который хочет быть чемпионом. У команды появилась самоотдача, вера в свои силы и желание играть до конца. «Спартак» можно поздравить, но я бы не сказал, что это очень классная команда. У них много проблем, но Каррера видит, как их решать. Под Лигу чемпионов он точно купит трех-четырех игроков.

«Ростов», «Краснодар», ЦСКА играют в хороший футбол, но у них не поставлена задача максимум. У «Спартака» эта задача была, и они ее выполнили. Во всем остальном «Спартак» ничем не превосходит другие команды, – сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 27-го тура РФПЛ «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Благодаря поражению сине-бело-голубых московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 52 очками опустились на третье место в турнирной таблице. ЦСКА идет на втором месте с 53 баллами.