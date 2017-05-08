Алексей Стрепетов: Каррера создал коллектив, который хочет быть чемпионом
Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом
«Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о чемпионстве «Спартака».
– Каррера создал коллектив, который хочет быть чемпионом. У команды появилась самоотдача, вера в свои силы и желание играть до конца. «Спартак» можно поздравить, но я бы не сказал, что это очень классная команда. У них много проблем, но Каррера видит, как их решать. Под Лигу чемпионов он точно купит трех-четырех игроков.
«Ростов», «Краснодар», ЦСКА играют в хороший футбол, но у них не поставлена задача максимум. У «Спартака» эта задача была, и они ее выполнили. Во всем остальном «Спартак» ничем не превосходит другие команды, – сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 27-го тура РФПЛ «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Благодаря поражению сине-бело-голубых московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.
После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 52 очками опустились на третье место в турнирной таблице. ЦСКА идет на втором месте с 53 баллами.
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция