Букмекеры считают, что у «Челси» не возникнет проблем в матче с «Мидлсбро»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 36-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» примет «Мидлсбро».
Победа лондонского клуба оценивается коэффициентом 1,14, тогда как виктория его соперника идет за 19,50.
За ничью букмекеры предлагают 7,99.
Игра начнется в 22:00 мск.
Напомним, что если команда Антонио победит сегодня, и в следующем туре на выезде одолеет «Вест Бромвич», она обеспечит себе итоговое первое место.
Матч
Место и дата
08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
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