Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Германия0 : 3Россия
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Анжи0 : 0Локомотив
Теннис  Бушар- : -Шарапова
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры считают, что у «Челси» не возникнет проблем в матче с «Мидлсбро»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 36-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» примет «Мидлсбро».

Победа лондонского клуба оценивается коэффициентом 1,14, тогда как виктория его соперника идет за 19,50.

За ничью букмекеры предлагают 7,99.

Игра начнется в 22:00 мск.

Напомним, что если команда Антонио победит сегодня, и в следующем туре на выезде одолеет «Вест Бромвич», она обеспечит себе итоговое первое место.

Матч

Челси - Мидлсбро

Место и дата

08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода ВенгераГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить лондонский «Арсенал» будущим летом.Канте признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии спортивных журналистовОпорный полузащитник «Челси» Нголо Канте признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.Шесть клубов АПЛ интересуются голкипером «Сандерленда» ПикфордомГолкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд попал в сферу интересов сразу шести клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.АПЛ. 36-й тур. «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Челси» - «Мидлсбро» и другие матчиВсе матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».Никогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНикогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНаш обозреватель продолжает тему матча, прервавшего беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед». Дочитайте до конца: там вас ждет сюрприз!Лукаку может отказаться от возвращения в «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Давид Луиз: Самое главное – стать чемпионамиЗащитник «Челси» Давид Луиз рассказал, что помогло его команде бороться за чемпионский титул. Также он отметил, что индивидуальные награды для него второстепенны.Жозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеЖозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопросы журналистов после поражения от лондонского «Арсенала» в 36-м туре АПЛ.Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летомПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил своему агенту о желании покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Don Balon.«Бавария» предлагает «Арсеналу» за Санчеса 55 млн фунтовКак сообщает The Telegraph, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии.Арсен Венгер: У «Арсенала» есть математические шансы попасть в четверку, но нам нужна помощьГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Разочарован результатом, но не нашей игройГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в 36-м туре чемпионата Англии.Сладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛСладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛЛондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед». Обозреватель «Советского спорта» - о будничном в британской классике.«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Арсенала».Джеймс Милнер: То, что «Ливерпуль» не завоевал сегодня три очка, - моя винаПолузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не скрывал разочарования исходом домашнего матча с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Юрген Клопп: Когда ты не забиваешь, всегда находится много объясненийГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре чемпионата Англии.«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». ОнлайнВ матче 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед».«Арсенал» готов заплатить «Монако» 85 миллионов фунтов за Мбаппе и сделать его основным форвардом«Арсенал» не отказывается от планов приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд на матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Понтус Вернблум: Жена тоже спрашивает – как это случилось, что я не получаю карточек?
Футбол
Квинси Промес поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
Футбол
Александр Тарханов: Мы провели два совершенно разных тайма
Футбол
Александр Ширко: Без Промеса «Спартак» не смог бы стать чемпионом
все новости
Мидлсбро
Мидлсброкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости