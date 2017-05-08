Роман Зобнин назвал Фернандо одним из трех лучших опорных полузащитников в мире

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что его одноклубник бразилец Фернандо входит в Топ-3 опорных полузащитников мира.

- Топ-3 в мировом рейтинге опорных полузащитников? Канте, Погба. Эти двое - интересные футболисты. Ну и Фернандо, мой друг. Приходя в «Спартак», он многое дал команде. Канте цепкий в отборе, быстрый, резкий. Очень сильный! Погба тоже. Они же практически мои ровесники. Чем крут Фернандо? «Спартаку» тяжело без него. Открою секрет, если он не в форме, то команде всегда приходится играть тяжело, - передает слова Зобнина «Спорт FM».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.