Защитник Йенсен продлил контракт с «Йокеритом»

Защитник сборной Дании Еспер Йенсен сообщил, что продлил контракт с «Йокеритом».

Ейнсен в 2015 году подписал контракт на два сезона с «Йокеритом». Финский клуб в сезоне-2016/17 уступил ЦСКА в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4.

«Следующий сезон я проведу в «Йокерите», я продлил контракт еще на сезон. Жду, что клуб вернется в число лидеров КХЛ, как это было два года назад. К сожалению, в минувшем сезоне нас лихорадило весь год, и мы ничего не добились в плей-офф», - цитирует Ейнсена «Р-Спорт».