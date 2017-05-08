Фабио Капелло: В России было сложно с общением, никто не знал иностранных языков

Фабио Капелло: Я совершил ошибку, не уйдя в «ПСЖ» из сборной России в 2013-м году

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что сожалеет о том, что не ушел из сборной в «ПСЖ» в 2013 году.