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Фабио Капелло: В России было сложно с общением, никто не знал иностранных языков

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло, принимающий участие в форуме Somos Futebol, пожаловался на сложности общения с командой.

- В России было сложно с общением, из руководства никто не понимал ни по-английски, ни по-испански. Что же до игроков сборной, то двое говорили по-английски, и еще двое по-испански. Так что в раздевалке всегда присутствовал переводчик. Для меня такая модель общения – худшее, что можно представить. Говорю что-то игрокам, а потом жду, пока все переведут. Считаю, что слова должны доходить точно и без всякого перевода, это имеет огромное значение, - сказал Капелло. 
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