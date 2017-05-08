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Канада дозаявила Кутюрье на чемпионат мира

Источник:  IIHFКомментарии

Центрфорвард «Филадельфии» Шон Кутюрье добавлен в заявку сборной Канады на чемпионат мира-2017. 

Кутюрье провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (14+20) очка.

Хоккеист уже становился чемпионом мира в составе сборной Канады в 2015 году.

Шон стал уже пятым нападающим «Филадельфии» в составе сборной Канады на ЧМ-2017. Цвета команды также защищают Клод Жиру (капитан), Уэйн Симмондс, Брэйден Шенн и Трэвис Конечны.

Напомним, на текущем турнире «кленовые листья» одержали уже две победы - над командами Чехии (4:1) и Словении (7:2).

Матч

Белоруссия - Канада - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы:

Пойнт (Конечны, Марнер), 5:08 (0:1). Маккиннон (Бэрри, Марнер), 24:20 (0:2 - бол.). Маккиннон (Жиру, Скиннер), 35:21 (0:3). Скиннер (Маккиннон, Матесон), 47:01 (0:4). Жиру (Скиннер, Моррисси), 50:16 (0:5). Пойнт (Власич, Конечны), 54:42 (0:6).

Место и дата

08 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция


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