Канада дозаявила Кутюрье на чемпионат мира

Центрфорвард «Филадельфии» Шон Кутюрье добавлен в заявку сборной Канады на чемпионат мира-2017.

Кутюрье провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (14+20) очка.

Хоккеист уже становился чемпионом мира в составе сборной Канады в 2015 году.

Шон стал уже пятым нападающим «Филадельфии» в составе сборной Канады на ЧМ-2017. Цвета команды также защищают Клод Жиру (капитан), Уэйн Симмондс, Брэйден Шенн и Трэвис Конечны.



Напомним, на текущем турнире «кленовые листья» одержали уже две победы - над командами Чехии (4:1) и Словении (7:2).