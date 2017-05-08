ХК «Сочи» подписал защитника Титова

ХК «Сочи» заключил однолетний двусторонний контракт с защитником Александром Титовым, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний игрок большую часть карьеры провел в МХЛ (69 матчей) и ВХЛ (163 матча). В КХЛ Титов дебютировал в сезоне-2016/17 - он отыграл 25 матчей за новокузнецкий «Металлург» и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-1».

Летом 2016 года Титов приезжал в тренировочный лагерь сочинцев и прошел с командой весь этап подготовки к чемпионату, однако полноценный контракт ему предложен не был.