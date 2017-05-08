Владимир Пресняков-старший: Есть тревога за следующий сезон «Спартака»

Заслуженный артист России и преданный фанат «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.

- Очень радостно от победы «Спартака» в чемпионате и есть тревога за следующий сезон. Было время, когда к «Спартаку» стали относиться как к середняку, пусть он где-то и оправдывал этот статус.

Считаю, в этом сезоне «Спартаку» немало везло. Вспомните игру с «Оренбургом», когда мы победили на последних минутах. Но вы же знаете: везет тому, кто везет. Столько лет катастрофически не везло, и вот в нынешнем сезоне все «завезло», - передает слова Преснякова «Газета.Ru».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.