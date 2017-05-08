Модель Playboy создала аварийную ситуацию на «Джиро д'Италия» (видео)
Итальянская модель Playboy Эйприл Саммерс создала аварийную ситуацию во время третьего этапа многодневной велогонки «Джиро д'Италия», сообщает «Lenta.ru».
На финишном отрезке девушка решила попозировать для видеоролика и вышла на трассу. Участники соревнований проехали от нее в каких-то сантиметрах.
Этап проходит с 5 по 28 мая, он начался на острове Сардиния, а финиширует в Милане.
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