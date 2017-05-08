Александр Ширко: Каррера сплотил команду и играл с ней на результат

Бывший чемпион России по футболу в составе «Спартака» Александр Ширко оценил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры в текущем сезоне чемпионата России.

- Что такого принес Массимо Каррера команде, чего не могли сделать другие тренеры за 16 лет до него? Он сплотил команду, привнес какие-то собственные идеи и играл с ней на результат. Больше об этом знают люди внутри команды.

- Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что оценивать работу Карреры можно будет только по следующему сезону.

- Странная позиция. Мы же не знаем даже, останется ли он в команде или пойдет на повышение в другой клуб. Каррера уже добился успеха с командой, причем с первой же попытки. Все, что будет дальше, - уже другая история, — рассказал Ширко в интервью RT.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.