Бушар - Шарапова. Турнир WTA в Мадриде. Текстовая трансляция начнется в 21:00
Сегодня Мария Шарапова в матче второго круга турнира WTA в Мадриде сыграет с канадкой Эжени Бушар.
Напомним, в первом круге Мария переиграла в трех сетах хорватку Мирьяну Лючич-Барони, а Эжени нанесла поражение француженке Ализе Корне.
Для Шараповой это второй турнир после возвращения в WTA-тур.
За ходом матча Шарапова - Бушар вы можете следить здесь.
Матч
Бушар Э. (Канада) - Шарапова М. (Россия)
Место и дата
08 мая 21:00, , Текстовая трансляция
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