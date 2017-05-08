«Локомотив» сыграл вничью с «Анжи»
«Анжи» дома разошелся миром с «Локомотивом» (0:0) в 27-м туре чемпионата России.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Железнодорожники с 36 очками занимают восьмое место, махачкалинцы с 30 баллами - на 11-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» 13 мая примет «Оренбург», а «Анжи» днем позже сыграет на выезде с «Уфой».
Матч
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Эзатолахи, Кацаев, Прудников (Асильдаров, 11), Яковлев (Будковский, 71)
Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Денисов В., Тарасов (Баринов, 58), Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Ари
Предупреждения:
Тетрашвили, 15 - Баринов, 81; Денисов И., 87; Игнатьев, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
08 мая 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция