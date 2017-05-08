Мозякин, получивший травму в матче с Германией, уехал на обследование

Капитан сборной России Сергей Мозякин уехал в больницу на обследование после того, как получил травму в проходящем в эти минуты в Кельне матче чемпионата мира с командой Германии.

Напомним, в первом периоде российского нападающего ударил немец Патрик Хагер. Мозякин покинул площадку с помощью врача и ушел в раздевалку.

Хагер был наказан матч-штрафом.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.