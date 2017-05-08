Роман Зобнин: Идеальная группа для «Спартака» в ЛЧ - «Челси», «Барселона» и «Реал»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал идеальных соперников для команды по групповому этапу Лиги чемпионов.

- Идеальная группа для «Спартака» в ЛЧ? «Челси», «Барселона» и «Реал». А что, это опыт! Что касается ЛЧ, то лично для меня это будет первым серьезным опытом. Интересно будет сыграть с сильными командами, посмотреть на свой уровень. Когда играли с Бельгией, понял, что мне еще много чего не хватает. Быстрее все в несколько раз, - сказал Зобнин в эфире «Спорт FM».

«Спартак» стал чемпионом России и начнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2017/2018 с группового этапа. При жеребьевке Лиги чемпионов «Спартак» будет посеян в первой корзине. Отметим, что «Спартак» стал вторым клубом, который обеспечил себе посев в первой корзине, после немецкой «Баварии», оформившей чемпионский титул в Германии на прошлой неделе.