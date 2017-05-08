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Милош Теодосич: Когда играешь в ЦСКА, чувство радости от выхода в «Финал четырех» теряется

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник ЦСКА Милош Теодосич отметил, что от армейцев ждут только победы в «Финале четырех» Евролиги, и это давит на баскетболистов команды.

Напомним, в полуфинале турнира ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом». Испанский «Реал» и турецкий «Фенербахче» разыграют вторую путевку в финал.

«Когда ты играешь в ЦСКА, то чувство радости и счастья выхода в «Финал четырех» теряется. Это становится чем-то привычным, хотя дается так же сложно. И при этом ты чувствуешь определенное давление от того, что все ждут от команды исключительно победы. Но мы готовы к тому, чтобы защитить титул», - цитирует Теодосича ТАСС.

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