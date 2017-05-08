Дубли Кучерова и Шипачева помогли сборной России обыграть Германию

Хоккеисты сборной России переиграли в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею команду Германии со счетом 6:3.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Никита Гусев, Сергей Плотников, а также Никита Кучеров и Вадим Шипачев, оформившие в этой встрече дубли. У сборной Германии точные броски на счету Брукса Мацека, Фредерика Тиффельса и Филипа Гогулла.

Добавим, что во второй половине первого периода травму получил капитан сборной России Сергей Мозякин. Форвард получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.

После этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. Сборная Германии, имея в активе три очка, занимает четвертое место.

В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании. Днем ранее немецкая команда встретится со словацкой сборной.