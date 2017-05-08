Дубли Кучерова и Шипачева помогли сборной России обыграть Германию
Хоккеисты сборной России переиграли в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею команду Германии со счетом 6:3.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Никита Гусев, Сергей Плотников, а также Никита Кучеров и Вадим Шипачев, оформившие в этой встрече дубли. У сборной Германии точные броски на счету Брукса Мацека, Фредерика Тиффельса и Филипа Гогулла.
Добавим, что во второй половине первого периода травму получил капитан сборной России Сергей Мозякин. Форвард получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.
После этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. Сборная Германии, имея в активе три очка, занимает четвертое место.
В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании. Днем ранее немецкая команда встретится со словацкой сборной.
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция