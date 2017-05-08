Канада разгромила Белоруссию на чемпионате мира, Маккиннон и Поинт забросили по две шайбы
Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Белоруссии в матче группового раунда чемпионата мира-2017.
Напомним, «кленовые листья» начали турнир с побед над командами Чехии (4:1) и Словении (7:2).
Сегодня дублями в составе канадцев отметились Брэйден Поинт и Нэйт Маккиннон. Ранее Маккиннон забросил три шайбы в ворота команды Словении.
В матче с Белоруссией принял участие центрфорвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, дозаявленный на турнир.
11 мая сборная Канады сыграет с командой Францией. Белоруссия днем ранее сыграет со Швейцарией.
Матч
Белоруссия - Канада - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы:
Пойнт (Конечны, Марнер), 5:08 (0:1). Маккиннон (Бэрри, Марнер), 24:20 (0:2 - бол.). Маккиннон (Жиру, Скиннер), 35:21 (0:3). Скиннер (Маккиннон, Матесон), 47:01 (0:4). Жиру (Скиннер, Моррисси), 50:16 (0:5). Пойнт (Власич, Конечны), 54:42 (0:6).
Место и дата
08 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция