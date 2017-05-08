Юрий Семин: Мы отдали много сил и эмоций в финале Кубка
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Анжи» (0:0) в 27-м туре РФПЛ.
- Закономерная ничья. В первом тайме мы были получше, во втором - «Анжи». Заметно, что на вторую половину сил нам не хватило. Замены не добавили движения. Во втором тайме «Анжи» завладел преимуществом, делал много длинных передач, а мы не смогли уложить мяч вниз. Конечно, в финале Кубка России отдали много сил и эмоций. После больших матчах сложно сразу показать хороший футбол.
Я не сторонник того, чтобы менять сразу половину состава. В этом матче вышел Михалик, который не играл в финале Кубка, с первых минут на поле был Фарфан. Коме того, мы сделали три замены. Нельзя же сразу поменять всех, - передает слова Семина официальный сайт «Локомотива».
Напомним, что железнодорожники с 36 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Локомотив» 13 мая примет «Оренбург».
Матч
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Эзатолахи, Кацаев, Прудников (Асильдаров, 11), Яковлев (Будковский, 71)
Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Денисов В., Тарасов (Баринов, 58), Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Ари
Предупреждения:
Тетрашвили, 15 - Баринов, 81; Денисов И., 87; Игнатьев, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
08 мая 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция