Юрий Семин: Мы отдали много сил и эмоций в финале Кубка

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Анжи» (0:0) в 27-м туре РФПЛ.

- Закономерная ничья. В первом тайме мы были получше, во втором - «Анжи». Заметно, что на вторую половину сил нам не хватило. Замены не добавили движения. Во втором тайме «Анжи» завладел преимуществом, делал много длинных передач, а мы не смогли уложить мяч вниз. Конечно, в финале Кубка России отдали много сил и эмоций. После больших матчах сложно сразу показать хороший футбол.

Я не сторонник того, чтобы менять сразу половину состава. В этом матче вышел Михалик, который не играл в финале Кубка, с первых минут на поле был Фарфан. Коме того, мы сделали три замены. Нельзя же сразу поменять всех, - передает слова Семина официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что железнодорожники с 36 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Локомотив» 13 мая примет «Оренбург».