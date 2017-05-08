Андрей Тихонов: Если «Спартак» никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на чемпионство
Бывший капитан «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал досрочную итоговую победу красно-белых в чемпионате России сезона-2016/17.
«Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве «Спартака», все шло к этому. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе. Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила. Если «Спартак» никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на победу в чемпионате. Уверен, что команда еще и усилится перед Лигой чемпионов», - цитирует Тихонова ТАСС.
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