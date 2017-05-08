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Даниил «Zeus» Тесленко основал собственную организацию

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Игрок Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко объявил об открытии собственной организации под названием PRO100.

«Да, организация PRO100 вернулась. Надеюсь это такая же радостная новость для всех фанатов этой команды, как и лично для меня. Я много лет играл под знаменами клантега PRO100, и его возвращение всегда было моей мечтой. В организации много известных личностей, но кто это - пусть пока что останется загадкой. На днях я дам расширенное интервью, где расскажу все детали», — сообщил Тесленко.

Напомним, что PRO100 была основана в 2001 году в городе Харьков. Организация закончила свою деятельность в 2007 году.

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