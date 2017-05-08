Даниил «Zeus» Тесленко основал собственную организацию
Игрок Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко объявил об открытии собственной организации под названием PRO100.
«Да, организация PRO100 вернулась. Надеюсь это такая же радостная новость для всех фанатов этой команды, как и лично для меня. Я много лет играл под знаменами клантега PRO100, и его возвращение всегда было моей мечтой. В организации много известных личностей, но кто это - пусть пока что останется загадкой. На днях я дам расширенное интервью, где расскажу все детали», — сообщил Тесленко.
Напомним, что PRO100 была основана в 2001 году в городе Харьков. Организация закончила свою деятельность в 2007 году.
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