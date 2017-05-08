Джанни Бруно: С Паскуато мы можем взаимодействовать хоть с закрытыми глазами
Итальянский полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно, забивший два мяча в выездном матче 27-го тура РФПЛ с «Уралом» (3:1), поделился эмоциями от победы.
- Это просто что-то нереальное. Вся команда очень рада. Победы всегда радуют и заряжают позитивом. Не только нас, но и болельщиков, которым мы хотим сказать спасибо, посвятить эту победу им, а также поздравить с днем рождения клуба всех, кто причастен к «Крыльям».
- Кристиан Паскуато вновь отдавал тебе голевые передачи, как и в игре с «Анжи». Кажется, у вас с ним идеальная взаимосвязь.
- Мы с Паскуато очень хорошие друзья как на поле, так и за его пределами. И когда доводится играть на поле вместе, это всегда хорошо отражается на результатах и игре. Потому что мы знаем возможности друг друга, понимаем друг друга и можем взаимодействовать в игре хоть с закрытыми глазами.
Матч
Урал - Крылья Советов - 1:3 (1:0)
Голы
Ильин 2 (1:0). Бруно 54 (1:1). Бруно 75 (1:2). Паскуато 89 (1:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Кулаков, Димитров, Емельянов, Лунгу (Глушков, 79), Ильин, Манучарян (Павлюченко, 80)
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Зотов, Бато, Ткачёв (Чочиев, 77), Зинков, Мияилович, Бруно (Башкиров, 87), Корниленко
Предупреждения:
нет - Ткачёв, 27; Корниленко, 37; Божин, 64
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
08 мая 14:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция