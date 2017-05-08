Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Германия3 : 6Россия
Хоккей  США0 : 1Швеция
Футбол  Анжи0 : 0Локомотив
Теннис  Бушар1:2Шарапова
Хоккей  Финляндия2 : 0Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джанни Бруно: С Паскуато мы можем взаимодействовать хоть с закрытыми глазами

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Итальянский полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно, забивший два мяча в выездном матче 27-го тура РФПЛ с «Уралом» (3:1), поделился эмоциями от победы.

- Это просто что-то нереальное. Вся команда очень рада. Победы всегда радуют и заряжают позитивом. Не только нас, но и болельщиков, которым мы хотим сказать спасибо, посвятить эту победу им, а также поздравить с днем рождения клуба всех, кто причастен к «Крыльям».

- Кристиан Паскуато вновь отдавал тебе голевые передачи, как и в игре с «Анжи». Кажется, у вас с ним идеальная взаимосвязь.

- Мы с Паскуато очень хорошие друзья как на поле, так и за его пределами. И когда доводится играть на поле вместе, это всегда хорошо отражается на результатах и игре. Потому что мы знаем возможности друг друга, понимаем друг друга и можем взаимодействовать в игре хоть с закрытыми глазами.

Матч

Урал - Крылья Советов - 1:3 (1:0)

Голы

Ильин 2 (1:0). Бруно 54 (1:1). Бруно 75 (1:2). Паскуато 89 (1:3).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Кулаков, Димитров, Емельянов, Лунгу (Глушков, 79), Ильин, Манучарян (Павлюченко, 80)

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Зотов, Бато, Ткачёв (Чочиев, 77), Зинков, Мияилович, Бруно (Башкиров, 87), Корниленко

Предупреждения:

нет - Ткачёв, 27; Корниленко, 37; Божин, 64

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

08 мая 14:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Победа России над Германией, травма Мозякина и дубль Бруно. Главные новости дняПобеда России над Германией, травма Мозякина и дубль Бруно. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Александр Григорян: Борьба будет до последнего тураГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Локомотивом» (0:0).Андрей Тихонов: Если «Спартак» никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на чемпионствоБывший капитан «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал досрочную итоговую победу красно-белых в чемпионате России сезона-2016/17.Юрий Семин: Мы отдали много сил и эмоций в финале КубкаГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Анжи» (0:0) в 27-м туре РФПЛ.Роман Зобнин: Идеальная группа для «Спартака» в ЛЧ - «Челси», «Барселона» и «Реал»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал идеальных соперников для команды по групповому этапу Лиги чемпионов.Когда не хочется, но надо. О нулевой ничьей «Анжи» и «Локомотива»Когда не хочется, но надо. О нулевой ничьей «Анжи» и «Локомотива»«Анжи» и «Локомотив», матч которых завершал 27-й тур чемпионата России, подхватили общую тенденцию недели, сыграв по-трудовому и «насухо».Крах «Зенита». 50 вопросов Мирче ЛуческуКрах «Зенита». 50 вопросов Мирче ЛуческуОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин подводит предварительные итоги сезона для «Зенита» и Мирчи Луческу.«Локомотив» сыграл вничью с «Анжи»«Анжи» дома разошелся миром с «Локомотивом» (0:0) в 27-м туре чемпионата России.Александр Ширко: Каррера сплотил команду и играл с ней на результатБывший чемпион России по футболу в составе «Спартака» Александр Ширко оценил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры в текущем сезоне чемпионата России.Владимир Пресняков-старший: Есть тревога за следующий сезон «Спартака»Заслуженный артист России и преданный фанат «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.Алексей Стрепетов: Каррера создал коллектив, который хочет быть чемпиономБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о чемпионстве «Спартака».Роман Зобнин назвал Фернандо одним из трех лучших опорных полузащитников в миреПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что его одноклубник бразилец Фернандо входит в Топ-3 опорных полузащитников мира.Алексей Стрепетов: Плохое поле - не оправдание для «Зенита»Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).Валерий Рейнгольд: Никакой заслуги Аленичева в чемпионстве «Спартака» нетВалерий Рейнгольд: Никакой заслуги Аленичева в чемпионстве «Спартака» нетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.Роман Зобнин: Каррера мог взять переводчика за горлоПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как Массимо Каррера мотивирует команду перед матчем.Вадим Скрипченко: У «Крыльев» не было путей к отступлениюГлавный тренер самарских «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своей команды над «Уралом».«Спартак» может получить Кубок чемпионов России после матча с «Тереком»«Спартак» может получить Кубок чемпионов России сразу по окончании матча 29-го тура РФПЛ против «Терека». Об этом говорится в Положении о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу».Понтус Вернблум: Жена тоже спрашивает – как это случилось, что я не получаю карточек?Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал тот факт, что в последних матчах он не получает от арбитров предупреждения.Квинси Промес поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержкуПолузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку в чемпионате России.Александр Тарханов: Мы провели два совершенно разных таймаГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Крыльев Советов» ответил на вопросы журналистов.
Футбол
Массимилиано Аллегри: От Кардиффа «Ювентус» отделяют еще 90 минут
Теннис
Кузнецова обыграла Риск во втором круге турнира в Мадриде
Футбол
Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»
Хоккей
Артемий Панарин: Я бы не сказал, что Германия грязно играла. Просто быстрая команда
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Кристиан Паскуато
Кристиан Паскуатовсе новости
Джанни Бруно
Джанни Бруновсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости