Джанни Бруно: С Паскуато мы можем взаимодействовать хоть с закрытыми глазами

Итальянский полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно, забивший два мяча в выездном матче 27-го тура РФПЛ с «Уралом» (3:1), поделился эмоциями от победы.

- Это просто что-то нереальное. Вся команда очень рада. Победы всегда радуют и заряжают позитивом. Не только нас, но и болельщиков, которым мы хотим сказать спасибо, посвятить эту победу им, а также поздравить с днем рождения клуба всех, кто причастен к «Крыльям».

- Кристиан Паскуато вновь отдавал тебе голевые передачи, как и в игре с «Анжи». Кажется, у вас с ним идеальная взаимосвязь.

- Мы с Паскуато очень хорошие друзья как на поле, так и за его пределами. И когда доводится играть на поле вместе, это всегда хорошо отражается на результатах и игре. Потому что мы знаем возможности друг друга, понимаем друг друга и можем взаимодействовать в игре хоть с закрытыми глазами.