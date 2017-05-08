Владимир Крикунов: Потеря Мозякина будет существенной для сборной России
Главный тренер «Автомобилиста Владимир Крикунов прокомментировал травму капитана сборной России Сергея Мозякина в матче чемпионата мира против Германии (6:3).
- Эта потеря будет в любом случае существенной. Мозякин есть Мозякин. Он может решить судьбу матча, плюс он капитан команды, - передает слова Крикунова «Р-Спорт».
Напомним, что во второй половине первого периода капитан сборной России Сергей Мозякин получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция