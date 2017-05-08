Владимир Крикунов: Потеря Мозякина будет существенной для сборной России

Главный тренер «Автомобилиста Владимир Крикунов прокомментировал травму капитана сборной России Сергея Мозякина в матче чемпионата мира против Германии (6:3).

- Эта потеря будет в любом случае существенной. Мозякин есть Мозякин. Он может решить судьбу матча, плюс он капитан команды, - передает слова Крикунова «Р-Спорт».

Напомним, что во второй половине первого периода капитан сборной России Сергей Мозякин получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.