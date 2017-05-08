Александр Григорян: Борьба будет до последнего тура
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Локомотивом» (0:0).
- Первый тайм, безусловно, прошел под преимуществом «Локомотива», за счет индивидуально сильных игроков группы атаки. «Локомотив» создал нам много проблем. Но, к концу первого тайма, мы перехватили инициативу и на постоянной основе владели ей. Во втором тайме ряд голевых моментов не использовали. Качественно действовали в атаке, они получались разные и позиционные и фланговые, было неплохое взаимодействие, доводили до ударов. Мог отличиться Шамиль Асильдаров и еще ряд игроков. После большой паузы сегодня Шамиль выглядел очень прилично. В целом ничьи, на фоне того, что наши конкуренты дружно набрали по три очка, может быть и мало, но очко в копилке есть, и борьба будет до последнего тура.
Матч
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Эзатолахи, Кацаев, Прудников (Асильдаров, 11), Яковлев (Будковский, 71)
Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Денисов В., Тарасов (Баринов, 58), Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Ари
Предупреждения:
Тетрашвили, 15 - Баринов, 81; Денисов И., 87; Игнатьев, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
08 мая 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция