Александр Григорян: Борьба будет до последнего тура

Когда не хочется, но надо. О нулевой ничьей «Анжи» и «Локомотива»

«Анжи» и «Локомотив», матч которых завершал 27-й тур чемпионата России, подхватили общую тенденцию недели, сыграв по-трудовому и «насухо».