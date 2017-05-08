Леонарду Жардим: В ответном матче с «Ювентусом» «Монако» нужно забить быстрый гол
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- В этом матче против «Ювентуса» мы должны действовать самоуверенно, хоть это будет очень сложно. Быстрый гол, возможно, позволит изменить ситуацию. Нам нужно продолжить тот качественный футбол, в который мы играть умеем, - заявил Жардим.
Напомним, в первом матче монегаски уступили «Старой синьоре» со счетом 0:2.
Ответный матч состоится в Турине 9 мая.
Матч
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция
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