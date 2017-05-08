Никита Кучеров: Знали, что сборная Германии будет играть в агрессивный хоккей
Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против Германии (6:3).
- Забили хороший гол, потом хорошо отыграли пятиминутку большинства. Немцы играли до конца, бились, поэтому в третьем периоде забили больше нас. Мы получили ненужные удаления, дали им больше места на льду, и они этим воспользовались. Играли неплохо, 50 минут провели на очень хорошем уровне. Мы знали, что они будет играть в агрессивный хоккей. Мы налаживаем взаимопонимание и в тройках и в пятерках, это видно от игры к игре, - цитирует Кучерова «Р-Спорт».
Напомним, после этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании.
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция