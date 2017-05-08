Никита Кучеров: Знали, что сборная Германии будет играть в агрессивный хоккей

Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против Германии (6:3).

- Забили хороший гол, потом хорошо отыграли пятиминутку большинства. Немцы играли до конца, бились, поэтому в третьем периоде забили больше нас. Мы получили ненужные удаления, дали им больше места на льду, и они этим воспользовались. Играли неплохо, 50 минут провели на очень хорошем уровне. Мы знали, что они будет играть в агрессивный хоккей. Мы налаживаем взаимопонимание и в тройках и в пятерках, это видно от игры к игре, - цитирует Кучерова «Р-Спорт».

Напомним, после этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании.