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«Зенит» разгромил «Газпром-Югру» и вышел в полуфинал ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» разгромили «Газпром-Югру» из Сургута в матче группового этапа Финала шести чемпионата России и пробились в полуфинал соревнований.

Встреча группы А, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой казанской команды в трех партиях со счетом 3:0 (25:17, 25:14, 25:22).

«Зенит», набрав пять очков, занял первое место в группе А, а новосибирский «Локомотив» с четырьмя очками стал вторым. «Газпром-Югра» остался без очков и за чертой плей-офф.

В полуфинале 10 мая «Зенит» и «Локомотив» встретятся с двумя лучшими клубами из группы В, где выступают московское «Динамо», «Белогорье» и новоуренгойский «Факел».
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