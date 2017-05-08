«Зенит» разгромил «Газпром-Югру» и вышел в полуфинал ЧР
Волейболисты казанского «Зенита» разгромили «Газпром-Югру» из Сургута
в матче группового этапа Финала шести чемпионата России и пробились в полуфинал
соревнований.
Встреча группы А, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась
победой казанской команды в трех партиях со счетом 3:0 (25:17, 25:14, 25:22).
«Зенит», набрав пять очков, занял первое место в группе А, а новосибирский
«Локомотив» с четырьмя очками стал вторым. «Газпром-Югра» остался без очков и
за чертой плей-офф.
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