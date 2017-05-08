Артемий Панарин: Я бы не сказал, что Германия грязно играла. Просто быстрая команда
Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против Германии (6:3).
- Нужно смотреть, когда мы будем играть с канадцами, американцами и другими сильными командами. Я имею в виду, когда игры будут напряженными. Сегодня нам удалось быстро забить, что нас «отпустило». Мы стали спокойно играть. Я бы не сказал, что они грязно играли. Просто быстрая команда. Забей они первые, они бы встали в оборону, и мы бы не смогли ничего сделать. Просто мы забили удачные голы, - цитирует Панарина «Р-Спорт».
Напомним, после этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании.
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция