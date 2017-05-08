Артемий Панарин: Я бы не сказал, что Германия грязно играла. Просто быстрая команда

Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против Германии (6:3).

- Нужно смотреть, когда мы будем играть с канадцами, американцами и другими сильными командами. Я имею в виду, когда игры будут напряженными. Сегодня нам удалось быстро забить, что нас «отпустило». Мы стали спокойно играть. Я бы не сказал, что они грязно играли. Просто быстрая команда. Забей они первые, они бы встали в оборону, и мы бы не смогли ничего сделать. Просто мы забили удачные голы, - цитирует Панарина «Р-Спорт».

Напомним, после этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании.