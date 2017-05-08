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Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»

Источник:  ФК «Луч-Энергия»Комментарии

Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии», сообщается на официальном сайте клуба из Владивостока.

Такое решение было принято после домашего поражения команды от «СКА-Хабаровска» (0:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Луча-Энергии» назначен Александр Ушахин. В сезоне 2014-2015 годов он уже работал в должности главного тренера команды, а до настоящего времени занимал посты руководителя программ развития детско-юношеского футбола клуба, а также старшего тренера молодежного состава «Луча-Энергии».

После 35 туров дальневосточники занимают 13-е место в таблице первого дивизиона.

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