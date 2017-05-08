Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»
Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии», сообщается на официальном сайте клуба из Владивостока.
Такое решение было принято после домашего поражения команды от «СКА-Хабаровска» (0:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера «Луча-Энергии» назначен Александр Ушахин. В сезоне 2014-2015 годов он уже работал в должности главного тренера команды, а до настоящего времени занимал посты руководителя программ развития детско-юношеского футбола клуба, а также старшего тренера молодежного состава «Луча-Энергии».
После 35 туров дальневосточники занимают 13-е место в таблице первого дивизиона.
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