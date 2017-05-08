Исполнительный директор «Луча-Энергии»: Отставка Емельянова? Необходимо встряхнуть футболистов перед решающими играми
Исполнительный директор АФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков прокомментировал увольнение Константина Емельянова с поста главного тренера команды.
Исполняющим обязанности главного тренера «Луча-Энергии» назначен Александр Ушахин.
- Последние результаты команды нас не удовлетворяли. Необходимо было встряхнуть футболистов перед решающими играми первенства. Конец сезона команда проведет под руководством Александра Ушахина. Сейчас у нас одна задача - остаться в ФНЛ, о понижении в классе не может быть и речи. В оставшихся трех матча команда обязана набирать очки, - сказал Голубчиков.
После 35 туров дальневосточники занимают 13-е место в таблице первого дивизиона.
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