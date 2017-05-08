Исполнительный директор «Луча-Энергии»: Отставка Емельянова? Необходимо встряхнуть футболистов перед решающими играми

Константин Емельянов: Поле «Луча-Энергии» – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов после матча с командой «СКА-Хабаровск» (0:2) снова посетовал на финансовые и организационные проблемы в клубе.