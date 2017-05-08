Владимир Алекно: С «Газпром-Югрой» сыграли в эконом-режиме

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после победы над «Газпромом-Югрой» в матче Финала шести чемпионата России признался, что его команда действовал в экономичном режиме.

«Сюрприза сегодня не получилось. В этом матче мы выполнили то, что нам нужно было сделать, в экономном режиме. Будем двигаться дальше. Сегодня можно было больше сделать замен в игре, но завтра выходной. Восстановление тонуса - это высшая математика для команды, когда находишь в себе силы, если их нет. Сегодня хватило именно этого потенциала, чтобы победить», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.

Встреча группы А, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой казанской команды в трех партиях со счетом 3:0 (25:17, 25:14, 25:22).

«Зенит», набрав пять очков, занял первое место в группе А, а новосибирский «Локомотив» с четырьмя очками стал вторым. «Газпром-Югра» остался без очков и за чертой плей-офф.

В полуфинале 10 мая «Зенит» и «Локомотив» встретятся с двумя лучшими клубами из группы В, где выступают московское «Динамо», «Белогорье» и новоуренгойский «Факел».