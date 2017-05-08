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Кузнецова обыграла Риск во втором круге турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Элисон Риск во втором круге турнира в Мадриде.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 26 минут, - 2:6, 7:6, 6:2.

Кузнецова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. У Риск один эйс, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

Соперницей Кузнецовой в следующем раунде станет победительница встречи Чжэн Сайсай - Ван Цян (обе - Китай).

Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Риск Э. (США) - Кузнецова С. (Россия) - 6:2, 6:7, 2:6

Место и дата

08 мая 17:30, , Онлайн-трансляция



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