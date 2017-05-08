Сергей Плотников: Я схлопотал две необязательные минуты штрафа
Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал нервную победу над Германией – 6:3.
- Два с половиной периода мы играли хорошо, - заявил Плотников. – А потом удаления ненужные пошли. Я вот тоже две минуты необязательные схлопотал. Как-то мы сбились со своей игры. Но потом забили сразу еще один гол. Стало полегче…
- Третья наша шайба залетела в немецкие ворота от вас или от Проворова?
- Я это даже обсуждать не хочу. Кому надо – разберутся.
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция