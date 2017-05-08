Сергей Плотников: Я схлопотал две необязательные минуты штрафа

Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал нервную победу над Германией – 6:3.

- Два с половиной периода мы играли хорошо, - заявил Плотников. – А потом удаления ненужные пошли. Я вот тоже две минуты необязательные схлопотал. Как-то мы сбились со своей игры. Но потом забили сразу еще один гол. Стало полегче…

- Третья наша шайба залетела в немецкие ворота от вас или от Проворова?

- Я это даже обсуждать не хочу. Кому надо – разберутся.