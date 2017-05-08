Рафаэль Хабибуллин: С плей-офф чемпионат России интереснее, чем с Финалом шести

Главный тренер сургутского «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин после поражения от казанского «Зенита» в матче Финала шести чемпионата Росии высказал мнение о структуре решающей стадии соревнований.

«Финал шести - нормальный формат, но плей-офф, конечно, поинтереснее. Мы упустили свое в прошлом матче с новосибирским «Локомотивом». Сегодня было сложно обыграть эту публику. Соперник слишком заряженный был, слишком мотивированный после вчерашней игры. А так все нормально у нас, вырисовывается контур игры», - приводит «Р-Спорт» слова Хабибуллина.

«Газпром-Югра» в понедельник в Москве проиграл казанскому «Зениту» (0:3) в матче Финала шести чемпионата России и завершил борьбу за титул.