Рафаэль Хабибуллин: С плей-офф чемпионат России интереснее, чем с Финалом шести
Главный тренер сургутского «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин после
поражения от казанского «Зенита» в матче Финала шести чемпионата Росии высказал
мнение о структуре решающей стадии соревнований.
«Финал шести - нормальный формат, но плей-офф, конечно, поинтереснее.
Мы упустили свое в прошлом матче с новосибирским «Локомотивом».
Сегодня было сложно обыграть эту публику. Соперник слишком заряженный был,
слишком мотивированный после вчерашней игры. А так все нормально у нас,
вырисовывается контур игры», - приводит «Р-Спорт» слова Хабибуллина.
«Газпром-Югра» в понедельник в Москве проиграл казанскому «Зениту» (0:3)
в матче Финала шести чемпионата России и завершил борьбу за титул.
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