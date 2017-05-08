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Марко Штурм: Снова очень уверенно сыграли россияне, они показали, что лучше

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против России (3:6).

- Снова очень уверенно сыграли россияне, очень быстро и талантливо, они показали, что лучше. Мы начали не так, как хотели, пропустили довольно быстро, но после этого были отличные смены, были моменты, но нас подвели ненужные удаления. Пропустив в меньшинстве пару раз, было сложно вернуться в игру. У нас три очка после трех матчей с лучшими командами, мы с оптимизмом смотрим вперед, какие-то моменты подтянем и выйдем на матч со словаками, - цитирует наставника немецкой команды «Р-Спорт».

Напомним, после этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании.

Матч

Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).

Место и дата

08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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