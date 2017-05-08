Марко Штурм: Снова очень уверенно сыграли россияне, они показали, что лучше

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против России (3:6).

- Снова очень уверенно сыграли россияне, очень быстро и талантливо, они показали, что лучше. Мы начали не так, как хотели, пропустили довольно быстро, но после этого были отличные смены, были моменты, но нас подвели ненужные удаления. Пропустив в меньшинстве пару раз, было сложно вернуться в игру. У нас три очка после трех матчей с лучшими командами, мы с оптимизмом смотрим вперед, какие-то моменты подтянем и выйдем на матч со словаками, - цитирует наставника немецкой команды «Р-Спорт».

Напомним, после этой встречи подопечные Олега Знарка, набрав восемь очков, возглавляют турнирную таблицу группы А. В следующем матче на чемпионате мира 11 мая сборная России сыграет против команды Дании.