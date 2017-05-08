Лэнгфорд получит награду самого результативного игрока Евролиги
Американский защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд получит специальную
награду самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2016/17, сообщает
официальный сайт турнира.
По итогам регулярного чемпионата Лэнгфорд набирал в среднем за матч
21,75 очка. Напомним, что пробиться в плей-офф Евролиги УНИКСу не удалось.
Награда самого результативного игрока сезона Евролиги названа в честь
Алофонсо Форда.
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