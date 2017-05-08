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Лэнгфорд получит награду самого результативного игрока Евролиги

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Американский защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд получит специальную награду самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

По итогам регулярного чемпионата Лэнгфорд набирал в среднем за матч 21,75 очка. Напомним, что пробиться в плей-офф Евролиги УНИКСу не удалось.

Награда самого результативного игрока сезона Евролиги названа в честь Алофонсо Форда.

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