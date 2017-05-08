Массимилиано Аллегри: От Кардиффа «Ювентус» отделяют еще 90 минут

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Монако».

- Мы находимся в превосходной физической форме. Нужно сохранять хладнокровие. Нас ждет напряженный поединок, ведь нам противостоит сильная команда. Результат первого матча еще ничего не значит. Нас от Кардиффа отделяют еще 90 минут. Нужен правильный подход. Следует подвергнуть «Монако» прессингу и не стоит слишком много думать о своем преимуществе после первого поединка.

Монегаскам нечего терять, они могут играть с полной свободой и создавать нам серьезные проблемы, ведь у них хватает талантливых футболистов, особенно в линии атаки. Нам нужно действовать агрессивно. Постараемся победить. Стоит играть даже лучше, чем мы это делали в Монако. Там мы сделали несколько ошибок, - передает слова наставника «Юве» официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 9 мая, «Ювентус» на своем поле сыграет ответный полуфинальный матч с «Монако». В первой игре итальянская команда одержала победу со счетом 2:0.

Напомним, что другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.