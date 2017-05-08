Джорджио Кьеллини: Сейчас цель «Ювентуса» - попасть в Кардифф

Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Монако».

- Главное отличие нынешней команды от «Ювентуса» 2015 года в том, что мы лучше знаем свои сильные стороны. В 2015-м выход в берлинский финал стал для нас во много сюрпризом. Возможно, мы провели его тогда с избыточным пиететом перед «Барселоной». Думаю, результаты последних нескольких лет укрепили нашу уверенность в себе. Равно как и поражения, вроде прошлогоднего от «Баварии», помогли нам в плане психологии.

Золотой хет-трик? Это не то, о чем я сейчас думаю. Сейчас наша цель - попасть в Кардифф. А уже потом будем думать о завоевании скудетто и победе в финале Кубка Италии. Мы сконцентрированы на ближайшем матче. Знаем, что нам придется завтра попотеть, чтобы достичь одной из наших целей. Болельщики могут мечтать о золотом хет-трике, но нам нужно сфокусироваться на своих целях. Чем ближе мы к цели, тем больше мотивации у нас, - передает слова защитника официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 9 мая, «Ювентус» на своем поле сыграет ответный полуфинальный матч с «Монако». В первой игре итальянская команда одержала победу со счетом 2:0.

Напомним, что другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.