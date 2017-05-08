Федор Канарейкин: Сборные России и Германии – несопоставимые соперники
Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», московского «Спартака»
и омского «Авангарда» Федор Канарейкин считает, что уровень сборных России и
Германии на сегодняшний день несопоставим, а поэтому победа россиян над немцами
логична.
«Правильно вошли в игру. Уровень нашего мастерства в дальнейшем позволил
свободно и качественно действовать по плану в течение двух периодов, при этом
дополнительно не напрягались. А в третьем периоде была излишняя успокоенность,
и хорошо, что в этом отрезке игры обошлось без травм. Сборная России и Германии
– это несопоставимые соперники, которые решают разные задачи. Хотя немцы, как
хозяева турнира, дополнительно мотивированы. И важно было все решить в начале
игры», - приводит «Р-Спорт» слова Канарейкина.
В понедельник россияне обыграли сборную Германии со счетом 6:3, ведя после двух периодов с разницей в пять шайб. Ранее команда Олега Знарка взяла вверх над шведами (2:1 по буллитам) и итальянцами (10:1).
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция