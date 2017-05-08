Федор Канарейкин: Сборные России и Германии – несопоставимые соперники

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», московского «Спартака» и омского «Авангарда» Федор Канарейкин считает, что уровень сборных России и Германии на сегодняшний день несопоставим, а поэтому победа россиян над немцами логична.

«Правильно вошли в игру. Уровень нашего мастерства в дальнейшем позволил свободно и качественно действовать по плану в течение двух периодов, при этом дополнительно не напрягались. А в третьем периоде была излишняя успокоенность, и хорошо, что в этом отрезке игры обошлось без травм. Сборная России и Германии – это несопоставимые соперники, которые решают разные задачи. Хотя немцы, как хозяева турнира, дополнительно мотивированы. И важно было все решить в начале игры», - приводит «Р-Спорт» слова Канарейкина.

В понедельник россияне обыграли сборную Германии со счетом 6:3, ведя после двух периодов с разницей в пять шайб. Ранее команда Олега Знарка взяла вверх над шведами (2:1 по буллитам) и итальянцами (10:1).