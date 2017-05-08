Победа России над Германией, травма Мозякина и дубль Бруно. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.
1. Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира - на этот раз повержена команда Германии
2. Успех в Кельне оказался омрачен травмой капитана команды Сергея Мозякина
3. В параллельном матче канадцы отправили шесть безответных шайб в ворота белорусов
4. Дубль Джанни Бруно помог «Крыльям Советов» одержать гостевую победу над «Уралом» и покинуть зону вылета
5. «Локомотив» после победы в финале Кубка России в Каспийске разошелся миром с «Анжи»
6. Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»
7. Роман Зобнин назвал идеальных соперников «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов
8. Наставник «Монако» Леонарду Жардим не теряет оптимизма в преддверии ответной встречи с «Ювентусом»
9. Светлана Кузнецова преодолела второй барьер на турнире в Мадриде.
Текст дня: Крах «Зенита». 50 вопросов Мирче Луческу