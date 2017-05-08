Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Германия3 : 6Россия
Хоккей  США0 : 1Швеция
Футбол  Анжи0 : 0Локомотив
Теннис  Бушар1:2Шарапова
Хоккей  Финляндия2 : 0Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победа России над Германией, травма Мозякина и дубль Бруно. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Германия - Россия
Германия - РоссияИсточник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.

1. Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира - на этот раз повержена команда Германии

2. Успех в Кельне оказался омрачен травмой капитана команды Сергея Мозякина

3. В параллельном матче канадцы отправили шесть безответных шайб в ворота белорусов

4. Дубль Джанни Бруно помог «Крыльям Советов» одержать гостевую победу над «Уралом» и покинуть зону вылета

5. «Локомотив» после победы в финале Кубка России в Каспийске разошелся миром с «Анжи»

6. Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»

7. Роман Зобнин назвал идеальных соперников «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов

8. Наставник «Монако» Леонарду Жардим не теряет оптимизма в преддверии ответной встречи с «Ювентусом»

9. Светлана Кузнецова преодолела второй барьер на турнире в Мадриде.

Текст дня: Крах «Зенита». 50 вопросов Мирче Луческу

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонарду Жардим: Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизньГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Ювентуса».ЧМХ-2017. США – Швеция. ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными США и Швеции.Артемий Панарин: Не надо нас хвалить! Подождем матча с КанадойФорвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу нашей команды над Германией – 6:3.Олег Знарок: Сергея Мозякина атаковали сзади. Это дисквалификация! (видео)Олег Знарок: Сергея Мозякина атаковали сзади. Это дисквалификация! (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Германия (6:3) взял интервью у главного тренера Олега Знарка.Федор Канарейкин: Сборные России и Германии – несопоставимые соперникиБывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», московского «Спартака» и омского «Авангарда» Федор Канарейкин считает, что уровень сборных России и Германии на сегодняшний день несопоставим, а поэтому победа россиян над немцами логична.Сергей Плотников: Дрался, потому что такую грязь в хоккее допускать нельзя!Сергей Плотников: Дрался, потому что такую грязь в хоккее допускать нельзя!Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал нервную победу над Германией – 6:3 и свою битву с немцами за Мозякина.Марко Штурм: Снова очень уверенно сыграли россияне, они показали, что лучшеГлавный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против России (3:6).Как Олег Валерьевич срисовал у Виктора ВасильевичаКак Олег Валерьевич срисовал у Виктора ВасильевичаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о стартовых матчах сборной России в Кельне.Сергей Плотников: Я схлопотал две необязательные минуты штрафаФорвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал нервную победу над Германией – 6:3.Кузнецова обыграла Риск во втором круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Элисон Риск во втором круге турнира в Мадриде.Исполнительный директор «Луча-Энергии»: Отставка Емельянова? Необходимо встряхнуть футболистов перед решающими играмиИсполнительный директор АФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков прокомментировал увольнение Константина Емельянова с поста главного тренера команды.Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии», сообщается на официальном сайте клуба из Владивостока.Кто заменит Мозякина?Кто заменит Мозякина?Обозреватель «Советского спорта» о травме Сергея Мозякина.Артемий Панарин: Я бы не сказал, что Германия грязно играла. Просто быстрая командаНападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против Германии (6:3).Никита Кучеров: Знали, что сборная Германии будет играть в агрессивный хоккейНападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал победу команды в матче чемпионата мира против Германии (6:3).Леонарду Жардим: В ответном матче с «Ювентусом» «Монако» нужно забить быстрый голГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».Владимир Крикунов: Потеря Мозякина будет существенной для сборной РоссииГлавный тренер «Автомобилиста Владимир Крикунов прокомментировал травму капитана сборной России в матче чемпионата мира против Германии (6:3).Джанни Бруно: С Паскуато мы можем взаимодействовать хоть с закрытыми глазамиИтальянский полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно, забивший два мяча в выездном матче 27-го тура РФПЛ с «Уралом» (3:1), поделился эмоциями от победы.Канада разгромила Белоруссию на чемпионате мира, Маккиннон и Поинт забросили по две шайбыСборная Канады одержала уверенную победу над командой Белоруссии в матче группового раунда чемпионата мира-2017.Мозякин уже в больнице. Россияне дорого заплатили за победу над ГерманиейМозякин уже в больнице. Россияне дорого заплатили за победу над ГерманиейВ своем третьем поединке на чемпионате мира в Кельне сборная России уверено обыграла немцев (6:3).
Футбол
Массимилиано Аллегри: От Кардиффа «Ювентус» отделяют еще 90 минут
Теннис
Кузнецова обыграла Риск во втором круге турнира в Мадриде
Футбол
Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»
Хоккей
Артемий Панарин: Я бы не сказал, что Германия грязно играла. Просто быстрая команда
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика
Джанни Бруно
Джанни Бруновсе новости
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
Леонарду Жардим
Леонарду Жардимвсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости