Артемий Панарин: Не надо нас хвалить! Подождем матча с Канадой
Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу нашей команды над Германией – 6:3.
- Вы за девять первых периодов на этом турнире набрали уже девять очков. Было когда-нибудь столь же бравурное начало на чемпионате мира?
- За это хочу сказать большое спасибо моим партнерам. А сам я стараюсь о цифрах не думать.
- Можно сказать, что в вашем звене взаимопонимание уже полностью восстановилось? Пасы за спину запросто даете.
- Давайте подождем, когда мы с канадцами сыграем. Или хотя бы с американцами в группе. Не то, что я команды разделяю. Но хочется проверить себя в более напряженной игре. А сейчас у нас быстро получилось забить. После это мы спокойно матч до победы довели.
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция