Артемий Панарин: Не надо нас хвалить! Подождем матча с Канадой

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу нашей команды над Германией – 6:3.

- Вы за девять первых периодов на этом турнире набрали уже девять очков. Было когда-нибудь столь же бравурное начало на чемпионате мира?

- За это хочу сказать большое спасибо моим партнерам. А сам я стараюсь о цифрах не думать.

- Можно сказать, что в вашем звене взаимопонимание уже полностью восстановилось? Пасы за спину запросто даете.

- Давайте подождем, когда мы с канадцами сыграем. Или хотя бы с американцами в группе. Не то, что я команды разделяю. Но хочется проверить себя в более напряженной игре. А сейчас у нас быстро получилось забить. После это мы спокойно матч до победы довели.